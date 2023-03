Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023. La Slovenia padrona di casa sogna l’apoteosi nella prova a squadre, mai vinta nella storia (Di venerdì 3 marzo 2023) Sabato 4 marzo sarà assegnato il XXII titolo iridato a squadre del settore maschile. La gara ha fatto il proprio ingresso nel programma dei Mondiali a partire dal 1982, andando in scena in via eccezionale anche nel 1984, anno in cui non faceva ancora parte della famiglia olimpica, alla quale è stata ammessa a partire dall’edizione di Calgary 1988. Finora solamente cinque nazioni sono riuscite a conquistare un oro iridato a squadre. Nonostante l’ormai cronica e irreversibile crisi, la Finlandia è ancora oggi il Paese più vincente in assoluto, con 7 affermazioni! I trionfi sinivalkoinen sono datati 1984, 1985, 1987, 1989, 1995, 1997 e 2003. Per la verità, ormai da un decennio i nordici sono nel mirino dell’Austria, che però, una volta issatasi a quota 6 (1991, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013), si è bloccata! Sono invece 4 i successi della ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Sabato 4 marzo sarà assegnato il XXII titolo iridato adel settore maschile. La gara ha fatto il proprio ingresso nel programma deia partire dal 1982, andando in scena in via eccezionale anche nel 1984, anno in cui non faceva ancora parte della famiglia olimpica, alla quale è stata ammessa a partire dall’edizione di Calgary 1988. Finora solamente cinque nazioni sono riuscite a conquistare un oro iridato a. Nonostante l’ormai cronica e irreversibile crisi, la Finlandia è ancora oggi il Paese più vincente in assoluto, con 7 affermazioni! I trionfi sinivalkoinen sono datati 1984, 1985, 1987, 1989, 1995, 1997 e 2003. Per la verità, ormai da un decennio i nordici sono nel mirino dell’Austria, che però, una volta issatasi a quota 6 (1991, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013), si è bloccata! Sono invece 4 i successi della ...

