Salta la puntata del “Grande Fratello VIP”: Pier Silvio Berlusconi blocca il reality (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Grande Fratello VIP non pare più rispecchiare l’idea di televisione di Pier Silvio Berlusconi, che ha preso una decisione importante, dando un chiaro segnale ad Alfonso Signorini e all’intera produzione del reality più famosi d’Italia. Questa divergente visione ha condotto a un cambio di programmazione improvviso, che ha colto alla sprovvista i fan del programma. Grande Fratello VIP: Salta la replica Solitamente il Grande Fratello VIP viene trasmesso in replica su La5, ma stasera, venerdì 3 marzo, non c’è stato il solito saluto di Alfonso Signorini al proprio pubblico alle 21,10. Il palinsesto Mediaset è stato modificato, con la rete che ha optato per Un’ottima annata, commedia romantica con Russell ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 marzo 2023) IlVIP non pare più rispecchiare l’idea di televisione di, che ha preso una decisione importante, dando un chiaro segnale ad Alfonso Signorini e all’intera produzione delpiù famosi d’Italia. Questa divergente visione ha condotto a un cambio di programmazione improvviso, che ha colto alla sprovvista i fan del programma.VIP:la replica Solitamente ilVIP viene trasmesso in replica su La5, ma stasera, venerdì 3 marzo, non c’è stato il solito saluto di Alfonso Signorini al proprio pubblico alle 21,10. Il palinsesto Mediaset è stato modificato, con la rete che ha optato per Un’ottima annata, commedia romantica con Russell ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILMARCHESE__ : RT @fraversion: salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri: troppe… - elica3001 : RT @fraversion: salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri: troppe… - laura_forlani8 : RT @fraversion: salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri: troppe… - malinca73 : RT @fraversion: salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri: troppe… - trashastrale : RT @fraversion: salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri: troppe… -