Salta il voto Ue su stop auto a benzina | una buona notizia | ma ora tutto dipende dalla Germania

Roma, 3 mar – Una buona notizia, per quanto non sia il caso di cantare vittoria, anzi. Sta di fatto che il voto degli ambasciatori Ue sul regolamento che prevede lo stop dal 2035 alla vendita di auto a diesel e benzina, è Saltato. Per l'esattezza rinviato a data da destinarsi. "Il Coreper (organo che riunisce gli ambasciatori Ue, ndr) tornerà sulla questione a tempo debito", ha fatto sapere un portavoce della presidenza svedese dell'Unione europea. Lo stop al voto è arrivato grazie ad alcuni Paesi membri decisamente refrattari ad accettare la cosiddetta "svolta green". Tra i contrari in particolare Italia e Polonia, a cui si è unita l'astensione della Bulgaria e la forte perplessità della ...

