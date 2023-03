Salerno | donna travolta da auto mentre attraversava la strada

(Di venerdì 3 marzo 2023) Dramma, ieri, a, nel quartiere di Torrione, dove unaè stata investita da un’mobile nei pressi della chiesa di Santa Croce, in via Abella Salernitana,la. Secondo quanto riportaToday, sul posto sono giunti i soccorsi che hanno trasportato lacon un’ambulanza del 118 al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” dov’è stata presa in cura dai medici. La malcapitata ha riportato contusioni e traumi ma le sue condizioni di salute, fortunatamente non sono gravi. Segui ZON.IT su Google News.

