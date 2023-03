Salernitana | Ochoa | «Futuro? Vedremo | è un sacrificio stare senza moglie e figli»

(Di venerdì 3 marzo 2023) Guillermo, portiere della, ha parlato a Marca della stagione e del suoin maglia granata Guillermo, portiere della, ha parlato a Marca della stagione e del suoin maglia granata. Le sue dichiarazioni: «Qui non tifano Juventus, Inter o un’altra big, solo. Siamo vicini a Napoli e c’è tanta passione, si vede per strada e ovunque.? Starò a Salerno 6 mesi e poise un altro anno. Per me è unperché sono». L'articolo proviene da Calcio News 24.

(3 - 4 - 2 - 1):; Bronn, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.

