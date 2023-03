Salario minimo | il sondaggio Noto | favorevole il 71% degli italiani Dopo le polemiche cala il gradimento di Piantedosi e Valditara

(Di venerdì 3 marzo 2023) Oltre due terzisi dichiarano favorevoli all’introduzione di unlegale. È quanto risulta da unsui temi del dibattito pubblico realizzato dall’istitutoe pubblicato da Repubblica: su cento intervistati, ben 71 approvano l’idea di istituire una soglia sotto la quale la retribuzione oraria lorda non possa scendere. Solo il 14% si dice contrario, mentre il 15% non ha un’opinione in merito. Paradossalmente, la quota più alta di sostenitori del– il 79% – si registra tra gli elettori di Azione e Italia viva, partiti i cui leader si sono sempre dichiarati scettici sull’imposizione della soglia per legge (ma favorevoli ad affidarla alla contrattazione collettiva). Ma il consenso è trasversale: è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giuseppe #Conte: 'Attendiamo la calendarizzazione della proposta di legge sul salario minimo legale, a mia firma. Q… - Agenzia_Ansa : Conte apre a Schlein: 'Auspico un dialogo, subito il salario minimo'. Il leader M5s: 'Auguriamo alla neosegretaria… - FrancescaChaouq : La nazione fondata sul lavoro: la settimana di 4 giorni, lo Smart working per tutti, il salario minimo, il reddito… - m_micukaj : @fattoquotidiano Il salario minimo è sinonimo della civiltà e rispetto per chi lavora. Basta schiavitù moderna - butterflytongue : RT @fattoquotidiano: Salario minimo, il sondaggio Noto: favorevole il 71% degli italiani. Dopo le polemiche cala il gradimento di Piantedos… -

Scioperiamo insieme per un reddito di autodeterminazione che ci garantisca indipendenza economica e autonomia per sottrarci alla violenza, per un welfare pubblico e universale, per un, ...ROMA " "Dobbiamo assolutamente approvare la legge" sul, "che rispecchia il principio costituzionale dell'articolo 36. Confidiamo in tutte le forze politiche a partire dall'opposizione. La neo segretaria del Pd Elly Schlein ha detto che il ...Sapete benissimo quali sono", Ieri poi anche l'apertura alla legge sul. L'avvocato però dovrà fare i conti con i tanti parlamentari del suo partito che insistono per riavviare la ...

Conte apre a Schlein: 'Auspico un dialogo, subito il salario minimo' Agenzia ANSA

L’elezione di Elly Schlein alla segreteria del Pd potrebbe risanare l’alleanza del cosiddetto “campo largo”, quella che vedeva i dem al fianco del Movimento 5 Stelle, infrantasi la scorsa estate con i ...Ai suoi Giuseppe Conte, fuori taccuino e fuori delle riunioni formali, assicura che non è per nulla preoccupato dalla concorrenza di Elly Schlein. “La sua elezione mi permetterà di non schiacciarmi a ...