Sala: “Nuovo stadio per Milan e Inter? Vi racconto tutta la verità” (Di venerdì 3 marzo 2023) Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, è tornato sulla questione del Nuovo stadio di Milan e Inter in un podcast pubblicato su 'Spotify' Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 marzo 2023) Giuseppe, Sindaco dio, è tornato sulla questione deldiin un podcast pubblicato su 'Spotify'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Sala: 'Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse all'ipotesi di realizzare il nuovo stad… - GiancarloGuast2 : @SimoneCristao Ciao Simone leggo della presentazione in data odierna di 2 mozioni contro la costruzione dello stadi… - milanmagazine_ : MILANO - Il sindaco Sala: 'Una parte del Consiglio comunale non ha voluto un nuovo stadio' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILANO - Il sindaco Sala: 'Una parte del Consiglio comunale non ha voluto un nuovo stadio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILANO - Il sindaco Sala: 'Una parte del Consiglio comunale non ha voluto un nuovo stadio' -