Sala: “Milan, 3 settimane per il piano del nuovo stadio. Sull’Inter …” (Di venerdì 3 marzo 2023) Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato dei passi del Milan sul nuovo stadio a La Maura. E l'Inter? Ecco cosa ha risposto il politico Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 marzo 2023) Giuseppe, Sindaco dio, ha parlato dei passi delsula La Maura. E l'Inter? Ecco cosa ha risposto il politico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Arrivati #Cardinale e #Furlani al Comune di Milano per l'incontro con il sindaco #Sala @MilanNewsit #Milan - AntoVitiello : #Cardinale dopo aver incontrato il sindaco #Sala ora è al palazzo della Regione Lombardia per incontrare il presidente #Fontana #Milan - AntoVitiello : Il sindaco #Sala: 'Oggi pomeriggio incontrerò Gerry #Cardinale per capire se veramente il #Milan vuole andare nell'… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@BeppeSala: '@acmilan, 3 settimane per il piano del #nuovostadio. Sull'@Inter ...' - #Stadio #SanSiro #ACMilan #Milan #S… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Nuovostadio @acmilan, la volontà di #Cardinale e le verità di @BeppeSala - #Stadio #SanSiro #ACMilan #Milan #SempreMilan… -