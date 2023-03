Sainz: 'In Ferrari abbiamo lavorato per eguagliare Red Bull' (Di venerdì 3 marzo 2023) Red Bull è l'avversario da inseguire, Aston Martin la minaccia della quale tenere conto. Carlos Sainz guarda alla lotta che attende la Ferrari , parla di come la preparazione in vista del GP del ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 3 marzo 2023) Redè l'avversario da inseguire, Aston Martin la minaccia della quale tenere conto. Carlosguarda alla lotta che attende la, parla di come la preparazione in vista del GP del ...

Sainz: 'In Ferrari abbiamo lavorato per eguagliare Red Bull' Red Bull è l'avversario da inseguire, Aston Martin la minaccia della quale tenere conto. Carlos Sainz guarda alla lotta che attende la Ferrari , parla di come la preparazione in vista del GP del Bahrain sia stata di gran lunga migliore e abbia offerto sensazioni più positive rispetto a 12 mesi ... Formula 1 - Ferrari, la locandina per il GP del Bahrain Vi riportiamo la locandina della Scuderia Ferrari per il prossimo Gran Premio del Bahrain , appuntamento inaugurale del mondiale 2023 di ...pronta per tornare in pista con Charles Leclerc e Carlos Sainz,... Leclerc rilancia ancora: 'L'obiettivo è uno solo: il mondiale' - FormulaPassion.it D'altronde lo scorso anno la scuderia di Milton Keynes uscì con le ossa rotte dal Bahrain dopo aver subito un doppio ritiro mentre le Ferrari dello stesso Leclerc e di Carlos Sainz festeggiavano un'... Sainz: "In Ferrari abbiamo lavorato per eguagliare Red Bull" La rincorsa a Red Bull è stato l'impegno di tutto un inverno e Carlos Sainz si sente molto più a proprio agio con la SF-23 rispetto a un anno fa. Aston Martin sarà una rivale in più ... F1 | Sainz: "SF-23 più adatta a me che a Leclerc Non so…" L'inizio di stagione è sempre più vicino, e Carlos Sainz si appresta a riscattare un 2022 fatto di luci e ombre.