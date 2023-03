Sabato e domenica a Mondello le regate del campionato zonale Ilca (Di venerdì 3 marzo 2023) Tornano in Sicilia le regate del campionato zonale Ilca. Si disputeranno Sabato e domenica a Mondello le regate valide per la terza prova delle Classi Ilca 4 e 6. Ad organizzare la manifestazione è il circolo della Vela Sicilia con la Federazione Italiana Vela. campionato zonale Ilca, a Mondello i velisti si daranno battaglia Una sessantina gli iscritti in rappresentanza di quattordici circoli della VII Zona che si daranno battaglia sul campo di regata che sarà preparato nel golfo di Mondello. Sei le prove in programma, compatibilmente con le condizioni meteo: tre Sabato e tre domenica. Il segnale di avviso per la ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 3 marzo 2023) Tornano in Sicilia ledel. Si disputerannolevalide per la terza prova delle Classi4 e 6. Ad organizzare la manifestazione è il circolo della Vela Sicilia con la Federazione Italiana Vela., ai velisti si daranno battaglia Una sessantina gli iscritti in rappresentanza di quattordici circoli della VII Zona che si daranno battaglia sul campo di regata che sarà preparato nel golfo di. Sei le prove in programma, compatibilmente con le condizioni meteo: tree tre. Il segnale di avviso per la ...

