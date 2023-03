Russia: lanciato missile da crociera 'Kalibr' dal Mar del Giappone (Di venerdì 3 marzo 2023) Mosca, 3 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La Marina di Mosca ha lanciato stamattina un missile da crociera "Kalibr" da un sottomarino nel Mar del Giappone verso un obiettivo sulla costa russa, come riportato in un comunicato del ministero della Difesa, nell'ambito di un'esercitazione che ha lo scopo di migliorare la precisione dei lanci balistici. Secondo le forze armate russe, il missile ha lasciato il sottomarino 'Petropavlovsk-Kamchatsky' e ha colpito un obiettivo situato nella regione di Khabarovsk, nella Russia sudoccidentale. "Il missile 'Kalibr' ha colpito l'obiettivo designato nel campo tattico Syurkum nella regione di Khabarovsk all'ora prevista", ha dichiarato il ministero della Difesa russo condividendo un video del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Mosca, 3 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La Marina di Mosca hastamattina unda" da un sottomarino nel Mar delverso un obiettivo sulla costa russa, come riportato in un comunicato del ministero della Difesa, nell'ambito di un'esercitazione che ha lo scopo di migliorare la precisione dei lanci balistici. Secondo le forze armate russe, ilha lasciato il sottomarino 'Petropavlovsk-Kamchatsky' e ha colpito un obiettivo situato nella regione di Khabarovsk, nellasudoccidentale. "Il' ha colpito l'obiettivo designato nel campo tattico Syurkum nella regione di Khabarovsk all'ora prevista", ha dichiarato il ministero della Difesa russo condividendo un video del ...

