Russia | deputato regionale a processo | ha contestato Putin con spaghetti alle orecchie

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Il vice Presidente della Duma della regione russa di Samara, l'esponente del Partito comunista, Mikhail Abdalkin, sarà processato con l'accusa di aver screditato le forze militari, per cui rischia una sanzione fino all'equivalente di 25mila dollari, per aver preso in giro Vladimir Putin. Ha pubblicato su Youtube un video in cui assiste al recente discorso sullo stato della Nazione del Presidente seduto alla scrivania di fronte a un computer, con spaghetti sulle orecchie, in chiaro riferimento al celebre modo di dire russo "metter gli spaghetti sulle orecchie di qualcuno" per dire "mentire a una persona", mentre esprime "pieno sostegno" per la "grande performance" del Presidente e annuisce ripetutamente. Il processo a suo carico inizierà martedì presso il tribunale di ...

