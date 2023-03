Russia | assassinato ricercatore del vaccino anti-Covid Sputnik | «È stato strangolato»

(Di venerdì 3 marzo 2023) Andrey Botikov, uno degli scienziati che ha contribuito alla ricerca per ile per il quale ha ricevuto una medaglia al valore, sarebbeucciso nella zona nord-ovest di Mosca. È quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Tass specificando che il 47enne sarebbecon una cintura in casa sua. La polizia avrebbe già rintracciato il presunto assassino. Si tratta di un uomo di 29 anni che èfermato con l’accusa di omicidio. «La posizione dell’aggressore è stata individuata in poco tempo. Durante l’interrogatorio, si è dichiarato colpevole. L’imputato ha precedenti penali, in quanto èprocessato con l’accusa di aver commesso un reato grave. Nel prossimo futuro, l’indagine intende ...

