Rosetti su Fiorentina - Braga: "Quel gol annullato, situazione complicata" (Di venerdì 3 marzo 2023) Premio Salvetti, cerimonia a Coverciano per l'indimenticato Fischietto. Il presidente della commissione arbitri della Uefa si è espresso sulla rete annullata a Cabral Leggi su lanazione (Di venerdì 3 marzo 2023) Premio Salvetti, cerimonia a Coverciano per l'indimenticato Fischietto. Il presidente della commissione arbitri della Uefa si è espresso sulla rete annullata a Cabral

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corradone91 : #Rosetti sul gol di #Cabral in #UECL: 'In #Fiorentina-#Braga c’è stata una situazione al limite, estremamente diffi… - Fiorentinanews : #Rosetti torna sul gol annullato a #Cabral contro il #Braga: 'Sarebbe stato meglio se il VAR non fosse intervenuto'… - sportface2016 : #Fiorentina, #Rosetti chiarisce il caso del gol di #Cabral annullato contro il Braga: 'La palla è entrata di due mi… -