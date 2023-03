(Di venerdì 3 marzo 2023) Anche il Var non è infallibile. L'ultima conferma arriva dal presidente della commissione arbitri della Uefa, Roberto, che è tornato sul caso di: gol di Cabral convalidato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #FiorentinaBraga e il gol annullato a #Cabral: parla così Rosetti - ikoneismo : RT @sportface2016: #Fiorentina, #Rosetti chiarisce il caso del gol di #Cabral annullato contro il Braga: 'La palla è entrata di due millime… - sportli26181512 : Rosetti: 'Fiorentina-Braga? Meglio se il Var non fosse intervenuto...': Rosetti: 'Fiorentina-Braga? Meglio se il Va… - zazoomblog : Rosetti su Fiorentina - Braga: Quel gol annullato situazione complicata - #Rosetti #Fiorentina #Braga:… - pccpla : RT @sportface2016: #Fiorentina, #Rosetti chiarisce il caso del gol di #Cabral annullato contro il Braga: 'La palla è entrata di due millime… -

Anche il Var non è infallibile. L'ultima conferma arriva dal presidente della commissione arbitri della Uefa, Roberto, che è tornato sul caso di- Braga: gol di Cabral convalidato dall'arbitro grazie al segnale della goal line technology, ma poi annullato dopo un confronto con il Var, che aveva ...Premio Salvetti, cerimonia a Coverciano per l'indimenticato Fischietto. Il presidente della commissione arbitri della Uefa si è espresso sulla rete annullata a Cabral... Roberto, nella cerimonia di consegna del premio Salvetti a Coverciano, parlando del clamoroso annullamento di un gol a Cabral in- Braga di Conference League con la palla data ...

Rosetti: "Fiorentina-Braga Meglio se il Var non fosse intervenuto..." La Gazzetta dello Sport

Il presidente della Commissione arbitri Uefa premiato a Coverciano: "La palla era dentro di 2 millimetri... L'implementazione dello strumento è positiva, ma si è persa un po' l'essenza: prendere decis ...Premio Salvetti, cerimonia a Coverciano per l’indimenticato Fischietto. Il presidente della commissione arbitri della Uefa si è espresso sulla rete annullata a Cabral ...