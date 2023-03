Rosalia e le altre: tutte le donne della mafia (Di venerdì 3 marzo 2023) L’emancipazione criminale delle donne di mafia in questi anni ha permesso ai boss mafiosi latitanti e detenuti di continuare a lavorare nell’ombra. A sostegno di questa tesi non c’è solo l’arresto di Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss di Castelvetrano che avrebbe favorito, la latitanza del fratello con la circolazione dei "pizzini” e la gestione delle risorse economiche, ma un elenco di donne che hanno giurato fedeltà a Cosa Nostra. donne di mafia che hanno assunto loro stesse il ruolo dei boss sostituendoli in tutto e per tutto. Nella storia dei Clan mafiosi infatti le indagini svolte hanno dimostrato che le donne in assenza del capomafiaanche se non possono partecipare alle riunioni dei capi ne essere affiliate ufficialmente, sono ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 marzo 2023) L’emancipazione criminale dellediin questi anni ha permesso ai boss mafiosi latitanti e detenuti di continuare a lavorare nell’ombra. A sostegno di questa tesi non c’è solo l’arresto diMessina Denaro, la sorella del boss di Castelvetrano che avrebbe favorito, la latitanza del fratello con la circolazione dei "pizzini” e la gestione delle risorse economiche, ma un elenco diche hanno giurato fedeltà a Cosa Nostra.diche hanno assunto loro stesse il ruolo dei boss sostituendoli in tutto e per tutto. Nella storia dei Clan mafiosi infatti le indagini svolte hanno dimostrato che lein assenza del capoanche se non possono partecipare alle riunioni dei capi ne essere affiliate ufficialmente, sono ...

