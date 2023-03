(Di venerdì 3 marzo 2023)ta estorsione aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, queste le accuse cona un 48enne italiano,dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Sant’Ippolito, unitamente ai colleghi del commissariato Porta Pia. Vittime dell’estorsione, stavolta, sono stati proprio iche poi sono anche stati presi a botte, tanto da necessitare le cure dei sanitari. Cosa è successo Allee 13:50 del 1 marzo, arrivano numerose chiamate all’ 1112 che segnalano un uomo che stava dando escandescenza all’interno di un condominio. Gli agenti di Polizia non si sono fatti attendere sono arrivati immediatamente sul posto, dove hanno trovato il 48enne che hanno riconosciuto come una loro vecchia conoscenza. L’uomo, che si era creato un giaciglio nel quale viveva proprio all’interno di quel ...

Roma, tenta di estorcere alcolici e sigarette ai poliziotti e poi li prende a calci, pugni e testate: arrestato Il Corriere della Città

Tentata estorsione aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, queste le accuse contestate a un 48enne italiano, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Sant'Ippolito