Roma, spaccio di droga finisce nel sangue al Quarticciolo: due i feriti, uno è grave (Di venerdì 3 marzo 2023) Una lite in strada per questioni di droga, nelle prime ore di stamattina, è finita nel sangue. L’allarme per uno scontro a coltellate in via Manfredonia, nella zona di Quarticciolo, è stato dato un residente svegliato dalle grida in strada. La Polizia è accorsa e ha trovato un uomo riverso sull’asfalto in una pozza di sangue. La violenta lite finita nel sangue La vittima della violenta aggressione è stato trasferito d’urgenza all’Umberto I, ma solo dopo aver fornito alcune informazioni su quanto era accaduto agli investigatori, ai quali ha anche consegnato il documento di uno degli aggressori. Sembrerebbe infatti che si sia trattato di una feroce lite per una questione di droga e, infatti, tra gli indumenti sequestrati dagli agenti sono state rinvenute alcune dosi. Ma la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) Una lite in strada per questioni di, nelle prime ore di stamattina, è finita nel. L’allarme per uno scontro a coltellate in via Manfredonia, nella zona di, è stato dato un residente svegliato dalle grida in strada. La Polizia è accorsa e ha trovato un uomo riverso sull’asfalto in una pozza di. La violenta lite finita nelLa vittima della violenta aggressione è stato trasferito d’urgenza all’Umberto I, ma solo dopo aver fornito alcune informazioni su quanto era accaduto agli investigatori, ai quali ha anche consegnato il documento di uno degli aggressori. Sembrerebbe infatti che si sia trattato di una feroce lite per una questione die, infatti, tra gli indumenti sequestrati dagli agenti sono state rinvenute alcune dosi. Ma la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, spaccio di droga finisce nel sangue al Quarticciolo: due i feriti, uno è grave - Roberto59079471 : @EndritMorina_ @MarcoFattorini @repubblica Certo,servono le nostre periferie urbane come Roma e Milano divenute ten… - CorriereCitta : Roma, in arresto Aboudramane Diaby per spaccio di droga: la doppia vita del calciatore-spacciatore - Ambrosino6 : ?? Avvocati e Mala, chi aiuta i Casamonica? ??La storia dei Casamonica è fatta di estorsioni, usura, spaccio di dro… - Galyleo67 : @AntonioRiccar11 Ma li ospita tutti lui? Che prospettive diamo a questi disperati? Manovalanza per lo spaccio ? Dor… -

Roma, coltellate tra spacciatori: due feriti al Quarticciolo, uno è in gravi condizioni Notte di sangue e coltelli al Quarticciolo . Le indagini per ricostruire la dinamica sono ancora in corso. Ma la pista caldissima è quella di una lite degenerata per lo spaccio di droga . Intanto i fatti: un residente di via Manfredonia, intorno alle 4 del mattino svegliato da urla e grida, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per una violenta lite in ... Roma, ex calciatore del settore giovanile arrestato: Diaby aveva hashish e cocaina in casa Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina il ... evidenzia per Diaby uno 'stabile inserimento nel mercato dello spaccio, desumibile dal quantitativo ... Droga in casa, arrestato un calciatore di 19 anni ... è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Casilina il 27 febbraio ... evidenzia per Diaby uno "stabile inserimento nel mercato dello spaccio, desumibile dal ... Notte di sangue e coltelli al Quarticciolo . Le indagini per ricostruire la dinamica sono ancora in corso. Ma la pista caldissima è quella di una lite degenerata per lodi droga . Intanto i fatti: un residente di via Manfredonia, intorno alle 4 del mattino svegliato da urla e grida, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per una violenta lite in ...Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo operativo della CompagniaCasilina il ... evidenzia per Diaby uno 'stabile inserimento nel mercato dello, desumibile dal quantitativo ...... è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo operativo della compagniaCasilina il 27 febbraio ... evidenzia per Diaby uno "stabile inserimento nel mercato dello, desumibile dal ... I quattordici pusher arrestati a Roma nelle ultime 48 ore RomaToday Fiumi di droga per l’Orvietano I carabinieri sgominano la “banda“ Sgominata dai carabinieri una banda composta da tre albanesi sospettati di tenere le fila dello spaccio di droga in buona parte del comprensorio orvietano. L’operazione è scattata alle prime luci di i ... Giovanni Minoli e "Mixer. Vent'anni di televisione" I “faccia a faccia” con Ciriaco De Mita, Eugenio Scalfari, Paulo Roberto Falcão ed Enzo Biagi, e l’indagine di Paolo Guzzanti e Cinzia TH Torrini sullo spaccio di droga a Napoli. Momenti che Giovanni ... Sgominata dai carabinieri una banda composta da tre albanesi sospettati di tenere le fila dello spaccio di droga in buona parte del comprensorio orvietano. L’operazione è scattata alle prime luci di i ...I “faccia a faccia” con Ciriaco De Mita, Eugenio Scalfari, Paulo Roberto Falcão ed Enzo Biagi, e l’indagine di Paolo Guzzanti e Cinzia TH Torrini sullo spaccio di droga a Napoli. Momenti che Giovanni ...