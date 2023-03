Roma, sospesi 83 netturbini: pugno duro dell’Ama contro i ‘finti malati’ (Di venerdì 3 marzo 2023) Ama ha scelto il ‘pugno duro’ contro i netturbini che a causa di malanni vari erano stati esentati dal servizio in strada e lavoravano solo in ufficio: li ha sospesi. E sono stati ben 83 gli operatori ecologici che non dovranno tornare in servizio e soprattutto non riceveranno retribuzione finchè non saranno in grado di riprendere a pieno l’attività lavorativa. La decisione dell’azienda dopo i vari ‘malanni’ degli operatori ecologici I numeri hanno indotto la municipalizzata a prendere provvedimenti, perché tra i ‘malati’ non in grado di svolgere il servizio in strada, quello più urgente per la città, ne risultano 1.688, come riporta Repubblica, mente 4.427 lavorano regolarmente nella pulizia delle strade, trasporto rifiuti e raccolta. Insomma un po’ pochini per le esigenze di una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) Ama ha scelto il ‘che a causa di malanni vari erano stati esentati dal servizio in strada e lavoravano solo in ufficio: li ha. E sono stati ben 83 gli operatori ecologici che non dovranno tornare in servizio e soprattutto non riceveranno retribuzione finchè non saranno in grado di riprendere a pieno l’attività lavorativa. La decisione dell’azienda dopo i vari ‘malanni’ degli operatori ecologici I numeri hanno indotto la municipalizzata a prendere provvedimenti, perché tra i ‘non in grado di svolgere il servizio in strada, quello più urgente per la città, ne risultano 1.688, come riporta Repubblica, mente 4.427 lavorano regolarmente nella pulizia delle strade, trasporto rifiuti e raccolta. Insomma un po’ pochini per le esigenze di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, sospesi 83 netturbini: pugno duro dell’Ama contro i ‘finti malati’ - Dimsuonosoft : #Roma, #Ama mette alla porta 188 lavoratori inidonei: sospesi e senza retribuzione - InfoAtac : #info #atac ?? Metro A, B, B1 e C ?? linea A: oggi e domani sospesi i lavori ?? ? orario prolungato, con ultime par… - misiagentiles : #Roma: #Ama mette alla porta 188 #lavoratori inidonei: sospesi e senza retribuzione. Il provvedimento nei confronti… - matteofalane : @MatteoV17151216 @edo_pelle @tancredipalmeri Ne sono stati fermati diversi come Maresca dopo Roma Milan. In altri c… -