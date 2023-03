Roma, sito del Comune offline per ore: sospetto attacco hacker (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma – Ci sarebbe l’ipotesi di un attacco hacker, a quanto si apprende da fonti del Campidoglio, dietro il blocco del sito del Comune di Roma da poco tornato consultabile. Da ieri mattina i tecnici sono stati al lavoro per cercare di ripristinare il servizio che però ha funzionato a intermittenza per tutta la giornata, un’anomalia sospetta che ha motivato la richiesta di verifiche della polizia postale che sta vagliando l’ipotesi dell’intrusione pirata. Nella giornata odierna il sito è tornato online (fonte Adnkronos) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023)– Ci sarebbe l’ipotesi di un, a quanto si apprende da fonti del Campidoglio, dietro il blocco deldeldida poco tornato consultabile. Da ieri mattina i tecnici sono stati al lavoro per cercare di ripristinare il servizio che però ha funzionato a intermittenza per tutta la giornata, un’anomalia sospetta che ha motivato la richiesta di verifiche della polizia postale che sta vagliando l’ipotesi dell’intrusione pirata. Nella giornata odierna ilè tornato online (fonte Adnkronos) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ci sarebbe l'ipotesi di un attacco hacker dietro il blocco del sito istituzionale di Roma Capitale che ha funzionat… - RaiNews : Roma: sospetto #cyberattack al sito del Campidoglio. Indagini in corso della polizia postale - Agenzia_Ansa : È arrivato in Campidoglio il feretro di Maurizio Costanzo, per l'apertura della camera ardente che si terrà oggi e… - __Pam__de : Sito del Comune di Roma sotto attacco hacker. A destare i primi sospetti il buon funzionamento. #sitocomunediroma #hacker - Mattia77041469 : @romamobilita buongiorno, posso circolare stasera a Roma nella fascia verde con la mia microcar aixam 5cc euro 2 di… -