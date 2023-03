Roma, sgomberato insediamento abusivo vicino alla Tangenziale. Rocca-De Salazar: legalità ripristinata (Di venerdì 3 marzo 2023) Un altra vicenda che definisce, purtroppo, il quadro sulle sacche di degrado che affliggono Roma. Un insediamento abusivo sotto la Tangenziale (ponte delle Valli-Viale Somalia) è stato sgomberato, con l'area interessata successivamente bonificata. Nella mattinata di oggi, infatti, gli agenti della polizia locale sono intervenuti allontanando un gruppo di senzatetto di etnia rom e grazie all'ausilio di operatori Ama hanno rimosso tende e suppellettili presenti nell'area. L'iniziativa ha suscitato reazioni politiche. Francesco De Salazar consigliere Municipio II di FdI e Federico Rocca consigliere FdI dell'Assemblea capitolina hanno dichiarato: "Grazie ai nostri continui esposti presentati alle Forze dell'Ordine, stamane è stato sgomberato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) Un altra vicenda che definisce, purtroppo, il quadro sulle sacche di degrado che affliggono. Unsotto la(ponte delle Valli-Viale Somalia) è stato, con l'area interessata successivamente bonificata. Nella mattinata di oggi, infatti, gli agenti della polizia locale sono intervenuti allontanando un gruppo di senzatetto di etnia rom e grazie all'ausilio di operatori Ama hanno rimosso tende e suppellettili presenti nell'area. L'iniziativa ha suscitato reazioni politiche. Francesco Deconsigliere Municipio II di FdI e Federicoconsigliere FdI dell'Assemblea capitolina hanno dichiarato: "Grazie ai nostri continui esposti presentati alle Forze dell'Ordine, stamane è stato...

