Roma. Prima la lite in strada, poi la cocaina dietro lo specchiato retrovisore: ‘beccati’ due giovani (Di venerdì 3 marzo 2023) Prima la furibonda lite in strada, poi la scoperta della cocaina abilmente nascosta dietro lo specchietto retrovisore dell’auto. Al centro della vicenda due persone – di 24 e 26 anni – che stavano animatamente litigando in strada. Fatto scattare l’allarme, i carabinieri insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di vederci chiaro ed avevano ragione. La perquisizione effettuata sul veicolo ha infatti permesso ai militari di rinvenire 7 dosi di cocaina e circa 600 euro in contanti, molto probabilmente provento dell’attività illecita. Arrestati, i malviventi sono adesso gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La furibonda lite e la cocaina nascosta in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023)la furibondain, poi la scoperta dellaabilmente nascostalo specchiettodell’auto. Al centro della vicenda due persone – di 24 e 26 anni – che stavano animatamente litigando in. Fatto scattare l’allarme, i carabinieri insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di vederci chiaro ed avevano ragione. La perquisizione effettuata sul veicolo ha infatti permesso ai militari di rinvenire 7 dosi die circa 600 euro in contanti, molto probabilmente provento dell’attività illecita. Arrestati, i malviventi sono adesso gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La furibondae lanascosta in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : #Roma è in prima linea nel sostegno alle popolazioni di Turchia e Siria vittime del #terremoto. Molti gli aiuti uma… - LiveNationIT : 15 luglio, la prima volta di @mengonimarco al CIRCO MASSIMO per il gran finale del tour che è già sold out a Milano… - OfficialASRoma : ??? Dai 60.859 della prima stagionale in casa a quelli di stasera ?? UN MILIONE di cuori giallorossi all'Olimpico! ??… - meinklienertopf : RT @ilmessaggeroit: Roma, Abraham papà per la prima volta: «Benvenuto Amari, il più grande regalo dalla vita» - tina_martel : Nn vi sembra strano che i giornalai scrivono ste cose di #Dybala proprio primo di Roma -juve? Io aspetterei un atti… -