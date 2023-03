Roma | presentato ricorso per la squalifica di Mourinho

(Di venerdì 3 marzo 2023) Laha depositato quest’oggi ilcontro ladi due giornate assegnate al tecnico Josè. Il club ritiene la sanzione totalmente ingiusta, sperando di ottenere l’annullamento integrale della punizione. Ilsarò discusso domani alle 11, nel corso di un’udienza davanti alla Corte sportiva di appello della Figc. Per quanto riguarda invece l’inchiesta della procura federale questa mattina c’è stato un supplemento d’indagine con le audizioni di tre componenti dello staff giallorosso, Vito Scala, Maurizio Lombardo e del medico Manara, ascoltati come testimoni. SportFace.

