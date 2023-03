Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meb : ACEA ha presentato la proposta per realizzare il termovalorizzatore di ROMA. Finalmente! Il Sindaco Gualtieri adess… - sportface2016 : #AsRoma: presentato ricorso per la squalifica di #Mourinho - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI ROMA - Presentato il ricorso contro la squalifica di Mourinho, si punta ad averlo già contro la Juve - TUTTOJUVE_COM : QUI ROMA - Presentato il ricorso contro la squalifica di Mourinho, si punta ad averlo già contro la Juve - PagineRomaniste : #Roma, presentato ufficialmente il ricorso per la squalifica di #Mourinho #ASRoma -

- Laalle 16 di questo pomeriggio haufficialmente il ricorso per la squalifica di due giornate data a José Mourinho dopo i fatti di Cremonese -e la lite col quarto uomo Marco Serra . ...... mentre, come da protocollo, José Mourinho è stato squalificato per due turni , a partire da- Juventus, in programma domenica sera all'Olimpico. Il ricorsoufficialmente dal club ......l'Università Federico II di Napoli hanno analizzato gli aspetti nutrizionali e hanno... Allergie ed Intolleranze ' dihanno consentito di proporre reports, suggerimenti e consigli di ...

Roma, presentato il ricorso sulla squalifica di Mourinho: tutti gli scenari Corriere dello Sport

ROMA - La Roma alle 16 di questo pomeriggio ha presentato ufficialmente il ricorso per la squalifica di due giornate data a José Mourinho dopo i fatti di Cremonese-Roma e la lite col quarto uomo Marco ...Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...