Roma, 'parcheggia' lo scooter sui binari del tram: piazzale Flaminio nel caos (VIDEO) (Di venerdì 3 marzo 2023) Un centauro ha creato il panico per aver parcheggiato lo scooter sui binari del tram in zona piazzale Flaminio. È successo ieri, in una delle zone a maggior traffico del centro di Roma, dove la gente si è accalcata intorno al motorino un po' per interesse personale ad attraversare la zona, molto per cercare di capire quale fosse l'origine di quel caos. C'è anche chi ha immortalato quella scena pubblicandola su Welcome to Favelas. Due tram sono rimasti bloccati per oltre mezz'ora Sono due i tram che sono stati costretti a restare fermi per oltre trenta minuti con disagi per i passeggeri e gli altri mezzi che avrebbero dovuto percorrere quella strada. Atac per andare incontro alle esigenze dei viaggiatori, come da protocollo, ha attivato ...

