Roma, massacrato di botte per un cellulare e 50 euro: Largo Preneste come il Bronx (Di venerdì 3 marzo 2023) Un’aggressione con tanto di pestaggio e tutto per pochi spiccioli e un cellulare. L’ennesima aggressione, quella che si è consumata a Roma e stavolta a Largo Preneste. È stata una testimone oculare a raccontare tutto a Repubblica e lo ha fatto con dovizia di particolari, perché c’era ha visto, ha anche filmato l’accaduto e poi ha deciso di consegnare tutto, ovviamente, alla Polizia. La rapina e il pestaggio di un filippino Vittima della rapina è un filippino che vive poco distante dalla testimone. Viene accerchiato, sbattuto a terra e preso a calci, per togliergli 50 euro e il cellulare. Un telefonino che la vittima ha implorato di lasciargli, gli serviva e chissà se poteva permettersene un altro. Ma non c’è stato verso, hanno preteso anche quello. È la sera del 15 gennaio scorso, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) Un’aggressione con tanto di pestaggio e tutto per pochi spiccioli e un. L’ennesima aggressione, quella che si è consumata ae stavolta a. È stata una testimone oculare a raccontare tutto a Repubblica e lo ha fatto con dovizia di particolari, perché c’era ha visto, ha anche filmato l’accaduto e poi ha deciso di consegnare tutto, ovviamente, alla Polizia. La rapina e il pestaggio di un filippino Vittima della rapina è un filippino che vive poco distante dalla testimone. Viene accerchiato, sbattuto a terra e preso a calci, per togliergli 50e il. Un telefonino che la vittima ha implorato di lasciargli, gli serviva e chissà se poteva permettersene un altro. Ma non c’è stato verso, hanno preteso anche quello. È la sera del 15 gennaio scorso, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, massacrato di botte per un cellulare e 50 euro: Largo Preneste come il Bronx - Bianca34874951 : RT @repubblica: Picchiatori con la passione per l’MMA dei fratelli Bianchi. Ecco chi sono i buttafuori che hanno massacrato due studenti te… - FranchiniGiuse1 : @sbonaccini Bonaccini questa è stata la più bella delle tue sconfitte, e te lo spiego, hai svuto una fortuna del di… - Tullia01 : RT @repubblica: Picchiatori con la passione per l’MMA dei fratelli Bianchi. Ecco chi sono i buttafuori che hanno massacrato due studenti te… - legalizzas : RT @repubblica: Picchiatori con la passione per l’MMA dei fratelli Bianchi. Ecco chi sono i buttafuori che hanno massacrato due studenti te… -