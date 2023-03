Roma | la durissima linea difensiva per Mourinho | cosa può succedere all' arbitro Serra

(Di venerdì 3 marzo 2023) Quarantacinque minuti di udienza per raccontare una vicenda che Joséha definito surreale , non solo per le offese ricevute dal quarto uomo Marcoma anche per la squalifica di due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Elezioni: Boccia, 'tentato colpo di mano, se ci riprovano battaglia durissima' - - aledevito : @ExiledRomanista Stasera è durissima rialzarsi. Lo faremo ancora. Ma non riesco più a coprire cicatrici con tatuagg… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Penso che sia uno scenario molto interessante. Ho chiamato Elly Schlein per farle anche persona… - messina_oggi : Meloni chiama Schlein “Mi aspetto un’opposizione durissima”ROMA (ITALPRESS) - 'Penso che sia uno scenario molto int… - Scrittomisto : Selfie in camera ardente Costanzo, Rita Dalla Chiesa: “Questa è la sua faccia” -Un giovane chiede a Maria De Filipp… -

Con il tecnico il pool di legali dellaguidato dall'avvocato Antonio Conte, in prima linea nei casi più spinosi del club e pronto a far valere la tesi di Mourinho non solo sulle parole ..., 1 mar. " "La maggioranza al Senato ha tentato, con un colpo di mano, di modificare le regole e, addirittura, di cancellare i ballottaggi per i comuni sopra i 15 mila abitanti, inserendo ...... portando alla cancellazione del ballottaggio anche in città come, Milano o Napoli. 'Noi siamo ...riforma che ha in mente la maggioranza è quella prospettata da Romeo faremo una battaglia...

Roma, i precedenti con Serra: non solo l'espulsione di Mourinho Corriere dello Sport

Insomma, dopo i silenzi della Roma nei passati stop di Mourinho, il quale molto spesso è sceso negli spogliatoi a scusarsi con la terna arbitrale per il suo comportamento, stavolta la linea è ...All’appuntamento di ieri in Conferenza unificata si è presentato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Lo ha fatto in qualità di primo cittadino della ...