Roma-Juventus: scommesse sportive online, ecco le quote e le migliori chance per puntare su giallorossi e bianconeri (Di venerdì 3 marzo 2023) Finalmente è arrivato il momento, il match clou della 25ª giornata di Serie A è tra Roma e Juventus, un'aspra disputa che porterà il fuoco sul campo per tutta la durata della partita. Una partita carica di tensione sportiva dato che il nostro caro amico Josè Mourinho è stato squalificato, quindi il pubblico incandescente sarà la sua forza invisibile. Senza dubbio questa partita potrebbe rappresentare una svolta stagionale per le due squadre che sono pronte a combattere per la vittoria. La Juve cerca la quinta vittoria di fila, la squadra di Massimiliano Allegri vuole portarsi a -6 dai giallorossi nonostante la penalizzazione. Ma i capitolini non possono permettersi un altro passo falso dopo la sconfitta contro la Cremonese. Bisogna fare attenzione anche agli ultimi risultati che dimostrano che la Roma non è più la ...

