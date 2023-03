Roma | il ricorso contro la squalifica di Mourinho verrà discusso domani | le ultime

(Di venerdì 3 marzo 2023) Lanon ha chiuso il mese di febbraio nel migliore dei modi. Fino alla sconfitta per 2-1la Cremonese, lada inizio 2023 in campionato aveva perso solo il match del Maradonail Napoli per 2-1 giocato però a viso aperto. Inoltre nella partita di Cremona ad inizio secondo tempo è stato anche espulsoa causa di un battibecco con il quarto uomo Serra. Al tecnico portoghese è stata poi inflitta unadi due giornate dal giudice sportivo.dellaper ladiNella giornata di oggi è stato depositato intorno alle 16 ilda parte dellasulladi due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... playroma : THREAD - ??? News di giornata ?? La Roma fa ricorso contro la squalifica di Mourinho, domani il verdetto #Mourinho… - mastrangeli10 : ???? La Roma ha depositato alle 16 il ricorso sulla squalifica di 2 giornate. L’obiettivo è avere Mourinho contro la… - forzaroma : #Mourinho, domani il verdetto sul ricorso. #Dybala punta la #Juve, #Abraham diventa papà #RomaJuventus #ASRoma - tuttosport : ?? La #Roma presenta ricorso per la squalifica di #Mourinho ?? L'obiettivo è riaverlo con la #Juventus - WWF_Roma : @Legambiente e @WWFitalia hanno depositato ricorso al TAR @RegioneLazio contro percorso per la costruzione dell’inc… -

La particolarità della situazione, però, autorizza un margine d'incertezza, perché una 'querelle' come quella fra Marco Serra - quarto uomo in Cremonese- e l'allenatore portoghese non si era ...Dopo aver depositato intorno alle ore 16 di oggi ilper veder annullare completamente la squalifica di due giornate inflitta a José Mourinho in seguito ai fatti di Cremonese -, con lo Special One protagonista di una acceso diverbio con il ...Nel pomeriggio laha presentato ilcontro la squalifica di due giornate a José Mourinho. Durante il match contro la Cremonese , il tecnico è stato espulso per una discussione con il quarto uomo Marco ...

Roma, presentato il ricorso sulla squalifica di Mourinho: tutti gli scenari Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il club giallorosso ha chiesto l'annullamento dei due turni di stop per il tecnico portoghese, che rischia di saltare il big match contro i bianconeri di Allegri ...