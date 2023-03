Roma, entrano in casa e smurano l’intera cassaforte: in sei in fuga con il malloppo (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma. Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Sono questi i reati contestati ad un giovane cittadino italiano di 23anni arrestato dagli agenti di Polizia del V distretto Prenestino. L’operazione rientra pienamente all’interno dei servizi volti a reprimere il fenomeno dei furti in appartamento che ultimamente stanno moltiplicandosi nella Capitale, ma non solo. Ecco cosa è successo. Roma, spese folli al Centro con carta di credito…rubata: beccato dai carabinieri Roma, in sei per il furto in un appartamento Intorno alle 16.00 di giovedì scorso gli agenti, durante un servizio in via dei Larici mirato al contrasto del fenomeno dei furti in appartamento, hanno notato un’autovettura giungere a forte velocità dalla quale è sceso frettolosamente un uomo, con uno zaino apparentemente pesante tra le mani, per poi dirigersi verso un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023). Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Sono questi i reati contestati ad un giovane cittadino italiano di 23anni arrestato dagli agenti di Polizia del V distretto Prenestino. L’operazione rientra pienamente all’interno dei servizi volti a reprimere il fenomeno dei furti in appartamento che ultimamente stanno moltiplicandosi nella Capitale, ma non solo. Ecco cosa è successo., spese folli al Centro con carta di credito…rubata: beccato dai carabinieri, in sei per il furto in un appartamento Intorno alle 16.00 di giovedì scorso gli agenti, durante un servizio in via dei Larici mirato al contrasto del fenomeno dei furti in appartamento, hanno notato un’autovettura giungere a forte velocità dalla quale è sceso frettolosamente un uomo, con uno zaino apparentemente pesante tra le mani, per poi dirigersi verso un ...

