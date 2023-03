Roma, dipendente Atac preso a pugni in faccia. Il sindacato: “Basta violenze” (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma – Ennesima aggressione fisica ai danni del personale Atac: a darne notizia l’Unione Trasporti – SNAUT sindacato Nazionale Autonomo, che spiega: “stavolta il malcapitato è un ausiliario del traffico, colpito con un pugno in volto da un utente sanzionato poco prima. In Atac le aggressioni alle diverse categorie di lavoratori operanti sul territorio sono continue perché frutto di una mancata focalizzazione dei rischi operativi e quest’ultimo caso è figlio di una visione commerciale del servizio di controllo. È necessario un cambio di rotta generalizzato – conclude il sindacato – ed un’attenta revisione degli attuali documenti di Valutazione Rischi, relativi alle diverse professionalità presenti in azienda, a tutela di tutti”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023)– Ennesima aggressione fisica ai danni del personale: a darne notizia l’Unione Trasporti – SNAUTNazionale Autonomo, che spiega: “stavolta il malcapitato è un ausiliario del traffico, colpito con un pugno in volto da un utente sanzionato poco prima. Inle aggressioni alle diverse categorie di lavoratori operanti sul territorio sono continue perché frutto di una mancata focalizzazione dei rischi operativi e quest’ultimo caso è figlio di una visione commerciale del servizio di controllo. È necessario un cambio di rotta generalizzato – conclude il– ed un’attenta revisione degli attuali documenti di Valutazione Rischi, relativi alle diverse professionalità presenti in azienda, a tutela di tutti”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere ...

