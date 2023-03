Roma, depositato il ricorso sulla squalifica di Mourinho. L’obiettivo è averlo subito contro la Juve (Di venerdì 3 marzo 2023) La Roma ha depositato il ricorso sulla squalifica di due giornate a José Mourinho rimediata nel match contro la Cremonese La Roma ha depositato il ricorso sulla squalifica di due giornate a José Mourinho rimediata nello scorso match di Serie A contro la Cremonese. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il ricorso è stato depositato intorno alle 16 e L’obiettivo del club giallorosso è quello dell’annullamento totale della punizione, per riaverlo subito per la partita di domenica contro la Juventus. La risposta è attesa entro il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Lahaildi due giornate a Josérimediata nel matchla Cremonese Lahaildi due giornate a Josérimediata nello scorso match di Serie Ala Cremonese. Secondo quanto riportato dall’ANSA, ilè statointorno alle 16 edel club giallorosso è quello dell’annullamento totale della punizione, per riper la partita di domenicalantus. La risposta è attesa entro il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Roma, depositato ricorso per annullare la squalifica inflitta a Mourinho. I dettagli - Mediagol : Roma, depositato ricorso per annullare la squalifica inflitta a Mourinho. I dettagli - ldigiov : RT @MarcoRizzoPC: Nessuno pensi che abbandoniamo la ricerca della verità. Oggi abbiamo depositato a Roma - Regione Lazio la richiesta urgen… - siamo_la_Roma : ?? La #Roma non ci sta! ?? Ricorso presentato ?? Entro domani il responso #ASRoma - silver45332804 : RT @MarcoRizzoPC: Nessuno pensi che abbandoniamo la ricerca della verità. Oggi abbiamo depositato a Roma - Regione Lazio la richiesta urgen… -