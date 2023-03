Roma, da Claudio Abate a Marcantonio Raimondi, weekend all'insegna delle grandi mostre (Di venerdì 3 marzo 2023) È concepito come un viaggio in decenni di avanguardie e sperimentazioni, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, il percorso della mostra ' Claudio Abate superficie sensibile ', a cura di Ilaria ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023) È concepito come un viaggio in decenni di avanguardie e sperimentazioni, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, il percorso della mostra 'superficie sensibile ', a cura di Ilaria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_ViaggiART : Un racconto visivo dell’autore attraverso una selezione di oltre 150 immagini, tra #fotografie a parete e provini i… - Brasco71 : RT @11Giuliano: Tagli p.Pubblico: STRONCATO A SOLI 49 ANNI DA UN MALORE UN FINANZIERE ELBANO. Nativo di Roma aveva trascorso più di metà de… - pasqualeproia : RT @Radio3tweet: Bisogna entrare nelle opere, sentirle e farle proprie, anche amarle; se non si riesce in questo non si riuscirà nemmeno a… - Restani_Claudio : RT @matteosalvinimi: Qui Roma, in diretta dalla Fondazione Luigi Einaudi per un confronto su giustizia e separazione delle carriere. State… - marco_brutto : @borghi_claudio Scusa il francesismo...ma.chi dovrebbe muovere il culo se non voi politici?? Perché l'unico modo i… -