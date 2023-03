ROH | Malcontento nel backstage dopo i primi tapings? Il motivo è molto semplice…

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo alcuni report, ci sarebbe già delneldella ROH. Settimana scorsa la federazione di Tony Khan ha tenuto duetelevisivi nel weekend, registrando diverse puntata di ROH TV, show settimanale che ha fatto ufficialmente il suo ritorno nella giornata di ieri su HonorClub. Secondo il sempre discusso Dave Meltzer, alcuni talenti si sarebbero lamentati a causa del mancato utilizzo da parte di Tony Khan, in particolar modo visto che diversi lottatori hanno cancellato alcune date in show indipendenti per presenziare in quel di Orlando. Ovviamente si tratta di voci di corridoio, ma sicuramente non è una grande notizia nel caso queste indiscrezioni fossero confermate.