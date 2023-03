Roger Waters | ecco la mia versione ri - registrata di ' Dark Side of the Moon' dei Pink Floyd

(Di venerdì 3 marzo 2023) L'ex componente, e mente, della band ha pubblicato su Instagram le prime note del remix del brano 'Us and ...

L'ex componente, e mente, della band ha pubblicato su Instagram le prime note del remix del brano 'Us and ...Mentre sono in corso le iniziative per i 50 anni di "The dark side of the moon" ,ha condiviso un'anteprima del suo nuovo progetto, per cui ha reinciso il disco originariamente pubblicato dai Pink Floyd nel marzo del 1973. Come già riportato, il musicista ha parlato ...... Morandi e Ranieri, ma anche incursioni internazionali come Lizzo, Lewis Capaldi e: ecco i concerti imperdibili di marzo Cominciamo i tanti appuntamenti di marzo con Claudio Baglioni, ...

L'aveva anticipato qualche settimana fa e ora sembra arrivato il momento di scoprire le carte in tavola: Roger Waters ha pubblicato il primo estratto della sua versione solista di The Dark Side Of The ...