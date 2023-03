Rocambolesco inseguimento ai Castelli: ladri in fuga si schiantano con l’auto dopo il colpo in villa (Di venerdì 3 marzo 2023) inseguimento da film l’altra sera ai Castelli, nel Comune di Genzano, dove un’auto con a bordo una coppia di ladri si è schiantata mentre tentava di fuggire dalla Polizia. I malviventi, dopo essere riusciti ad introdursi in una villetta, hanno provato a scappare ma sulle loro tracce sono piombati subito gli agenti del locale Commissariato. Alla fine uno dei due è stato arrestato, l’altro risulta invece tuttora ricercato. Ma andiamo con ordine. inseguimento a Genzano mercoledì 1 marzo 2023 Il tutto è successo l’altro ieri, mercoledì 1 marzo 2023, poco dopo le 19.30. I ladri avevano messo nel mirino un’abitazione in zona Colli di Cicerone, al confine tra i Comuni di Genzano e Velletri. Mentre uno dei ladri si è introdotto nella villetta, quello che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023)da film l’altra sera ai, nel Comune di Genzano, dove un’auto con a bordo una coppia disi è schiantata mentre tentava di fuggire dalla Polizia. I malviventi,essere riusciti ad introdursi in una villetta, hanno provato a scappare ma sulle loro tracce sono piombati subito gli agenti del locale Commissariato. Alla fine uno dei due è stato arrestato, l’altro risulta invece tuttora ricercato. Ma andiamo con ordine.a Genzano mercoledì 1 marzo 2023 Il tutto è successo l’altro ieri, mercoledì 1 marzo 2023, pocole 19.30. Iavevano messo nel mirino un’abitazione in zona Colli di Cicerone, al confine tra i Comuni di Genzano e Velletri. Mentre uno deisi è introdotto nella villetta, quello che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Rocambolesco inseguimento ai Castelli: ladri in fuga si schiantano con l’auto dopo il colpo in villa - popgiornale : Un inseguimento da road movie quello andato in scena nel capoluogo laziale. Dopo un rocambolesco speronamento, un 3… - Infomessina : Catanesi in trasferta rubano tre scooter, arrestati dopo un rocambolesco inseguimento -