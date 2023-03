Roberto Firmino non rinnoverà con il Liverpool (Di venerdì 3 marzo 2023) Continuano le brutte notizie per Klopp. Alla brutte notizie dal campo, prestazione orrenda nell’andata di Champions League e classifica di Premier molto in bilico, si aggiungono quelle di mercato. Roberto Firmino ha infatti comunicato al Liverpool la volontà di non prolungare il contratto. Il brasiliano ha deciso che lascerà i Reds a parametro zero alla fine di questa stagione, dopo più di 350 partite e 7 trofei, tra i quali 1 Premier e 1 Champions League. Andrà via da Anfield dopo aver aver collezionato 107 gol e 78 assist in 8 stagioni. La quota di questa conta già 9 gol tra Premier e Champions, conta destinata ad aumentare prima di arrivare a giugno. Roberto Firmino in posa con i trofei vinti vinti negli anni a Liverpool.Dove potrebbe andare Firmino dopo aver ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 marzo 2023) Continuano le brutte notizie per Klopp. Alla brutte notizie dal campo, prestazione orrenda nell’andata di Champions League e classifica di Premier molto in bilico, si aggiungono quelle di mercato.ha infatti comunicato alla volontà di non prolungare il contratto. Il brasiliano ha deciso che lascerà i Reds a parametro zero alla fine di questa stagione, dopo più di 350 partite e 7 trofei, tra i quali 1 Premier e 1 Champions League. Andrà via da Anfield dopo aver aver collezionato 107 gol e 78 assist in 8 stagioni. La quota di questa conta già 9 gol tra Premier e Champions, conta destinata ad aumentare prima di arrivare a giugno.in posa con i trofei vinti vinti negli anni a.Dove potrebbe andaredopo aver ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bbabystyle : Roberto Firmino lascerà il Liverpool a parametro zero alla fine della stagione — la decisione è stata presa Firmin… - Cucciolina96251 : RT @Domenic36396232: Roberto #Firmino non rinnoverà con il #Liverpool ??? Sul brasiliano si muovono #RealMadrid, #AlNassr e qualche club di… - CalcioPillole : #Liverpool, bye bye Roberto #Firmino: il brasiliano non rinnova coi Reds. - 11contro11 : Roberto Firmino non rinnoverà con il #Liverpool #Calciomercato #Estero #11contro11 - cmoorelfc : RT @Bk8iP3: Roberto Firmino - No Idea (Classic) -