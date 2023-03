Riverdale | ecco il primo trailer della settima e ultima stagione

(Di venerdì 3 marzo 2023) The CW ha appena condiviso ilpromo ufficiale di quella che sarà laconclusiva dello show. The CW ha diffuso in streaming il7 di, con cui si concluderà la serie basata sui personaggi a fumettiArchie Comics. Il debutto è atteso per il 29 marzo prossimo. Il video riporta Archie e il gruppo di amici negli anni '50, dove le cose si fanno molto più strane e confuse per i personaggi. Essendo l'unica persona che ricorda quello che è successo, Jughead cerca di convincere Archie, Betty e gli altri che vengono tutti dal futuro, nella speranza di trovare un modo per tornare alla loro linea temporale. Luke Perry, ad …

Riverdale 7: il trailer della stagione finale Lega Nerd

