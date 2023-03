Rivelazione choc: “Giulia De Lellis e Andrea Damante sono amanti” (Di venerdì 3 marzo 2023) Giulia De Lellis è la compagna di Carlo Gussali Beretta e Andrea Damante di Elisa Visari. O forse i due si sono lasciati, almeno così riporta la pagina The Pipol. Ora nel gossip interviene anche Fabrizio Corona. Perché, secondo l’ex re dei paparazzi, Damante e De Lellis sarebbero amanti. Elisa Visari avrebbe scoperto alcune chat tra i due e Damante, messo di fronte ai fatti, l’avrebbe mandata via di casa (?). Sul fronte De Lellis Beretta invece la storia sembra essere viva e vegeta ma, c’è un grosso “ma”… Corona scrive: “Andrea Damante e Giulia De Lellis tornano ad essere amanti. Elisa Visari scopre le chat sul cellulare del fidanzato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023)Deè la compagna di Carlo Gussali Beretta edi Elisa Visari. O forse i due silasciati, almeno così riporta la pagina The Pipol. Ora nel gossip interviene anche Fabrizio Corona. Perché, secondo l’ex re dei paparazzi,e Desarebbero. Elisa Visari avrebbe scoperto alcune chat tra i due e, messo di fronte ai fatti, l’avrebbe mandata via di casa (?). Sul fronte DeBeretta invece la storia sembra essere viva e vegeta ma, c’è un grosso “ma”… Corona scrive: “Detornano ad essere. Elisa Visari scopre le chat sul cellulare del fidanzato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Manila Nazzaro choc: «Minacce di morte anche a me e ai miei figli». Le sue parole dopo la rivelazione di Signorini - Piovegovernolad : GFVip Luca Salatino si lascia andare ad una rivelazione choc. L'ex vippone: 'Ecco chi vincerà il...Altro...… - infoitcultura : Pupi Avati, rivelazione choc su Lucio Dalla: “E' diventato omosessuale dopo una cura ormonale” - infoitsalute : Come sta Bruce Willis? La rivelazione choc della madre 'Non mi riconosce più' - Piovegovernolad : Rocco Casalino, la rivelazione choc in diretta Tv: 'Sono stato a letto con M...Altro... -