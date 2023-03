Ritrovano il prof in pensione ricoverato, l’allarme degli ex alunni dopo il silenzio social: «Facciamo i turni per stare con lui» (Di venerdì 3 marzo 2023) Il legame tra il professor Umberto Gastaldi e diversi suoi ex alunni non si era mai del tutto interrotto negli ultimi 40 anni. L’ex insegnante di filosofia al liceo scientifico Gobetti di Torino, 82 anni, dispensava consigli e scambiava email e messaggi social con quei ragazzi ormai diventati adulti, mantenendo costanti i rapporti. Tra loro anche Nicoletta Bertorelli, oggi insegnante anche lei di filosofia a Roma, che lo scorso 6 febbraio ha provato a ricontattare l’insegnante in pensione, senza però ricevere risposta: «Nella sua casa di Vicenza ha catalogato l’intero suo epistolario – racconta Bertorelli al Corriere Veneto – Tra i volumi di Gramsci e Nietzsche stampava e archiviava anche ogni nostra e-mail. Gli raccontavo di mia di figlia, dei miei dubbi, dei miei pensieri. Il 6 febbraio scorso mi sono svegliata con ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Il legame tra ilessor Umberto Gastaldi e diversi suoi exnon si era mai del tutto interrotto negli ultimi 40 anni. L’ex insegnante di filosofia al liceo scientifico Gobetti di Torino, 82 anni, dispensava consigli e scambiava email e messaggicon quei ragazzi ormai diventati adulti, mantenendo costanti i rapporti. Tra loro anche Nicoletta Bertorelli, oggi insegnante anche lei di filosofia a Roma, che lo scorso 6 febbraio ha provato a ricontattare l’insegnante in, senza però ricevere risposta: «Nella sua casa di Vicenza ha catalogato l’intero suo epistolario – racconta Bertorelli al Corriere Veneto – Tra i volumi di Gramsci e Nietzsche stampava e archiviava anche ogni nostra e-mail. Gli raccontavo di mia di figlia, dei miei dubbi, dei miei pensieri. Il 6 febbraio scorso mi sono svegliata con ...

