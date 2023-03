"Ritratto di signora", le imprese di Isabel Archer (Di venerdì 3 marzo 2023) Ritratto DI signora Sky Drama ore 21 Con Nicole Kidman, Barbara Hershey e John Malkovich. Regia di Jane Campion. Produzione USA 1996. Durata: 2 ore e 22 minuti LA TRAMA Isabel Archer è una delle più famose eroine create da Henry James. Affascinante, appassionata mica male sfigata nella scelta degli uomini. Potrebbe sposarsi bene in Inghilterra, ma rifiuta una tranquilla esistenza borghese. Vuole conoscere il mondo farsi le sue esperienze, sbagliare se occorre . Ma vivere. Viene in Italia dove conosce l'uomo giusto per lei. E anche uno ingiusto. Naturalmente (tutte le eroine di James prendono strade sbagliate) accetta l'offerta del secondo. Che si rivela un verme dietro apparenze fin troppo rassicuranti. PERCHE' VEDERLO perchè è la migliore trasposizione del romanzo di James (molto ridotto sullo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023)DISky Drama ore 21 Con Nicole Kidman, Barbara Hershey e John Malkovich. Regia di Jane Campion. Produzione USA 1996. Durata: 2 ore e 22 minuti LA TRAMAè una delle più famose eroine create da Henry James. Affascinante, appassionata mica male sfigata nella scelta degli uomini. Potrebbe sposarsi bene in Inghilterra, ma rifiuta una tranquilla esistenza borghese. Vuole conoscere il mondo farsi le sue esperienze, sbagliare se occorre . Ma vivere. Viene in Italia dove conosce l'uomo giusto per lei. E anche uno ingiusto. Naturalmente (tutte le eroine di James prendono strade sbagliate) accetta l'offerta del secondo. Che si rivela un verme dietro apparenze fin troppo rassicuranti. PERCHE' VEDERLO perchè è la migliore trasposizione del romanzo di James (molto ridotto sullo ...

8 Marzo a Magione tra storia letteratura e teatro ... provenienti da epoche differenti, tracciano un ritratto cangiante di un femminile mutevole. In un'...da cameriera offertole da una ricca aristocratica di origini inglesi che si fa chiamare "signora ..."

Venerdi 3 Marzo 2023 Sky Cinema, Infinite Storm - Django Ep. 5 e 6 (SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307) Ritratto di Signora Jane Campion dirige Nicole Kidman e John Malkovich, dal romanzo di Henry James. Inghilterra, 1870: un'ereditiera americana respinge i ...