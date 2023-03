Rita De Crescenzo e la promessa ai fan | “Se vince il Napoli | ecco cosa faccio”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucreziaCasarin : Oggi mi sono sparata i video di Rita de Crescenzo a tutto volume in aula studio sono provata - regaardezmoi : raga ma ora che ci rifletto è un po’ rita de crescenzo versione barese - lacasadiunpoeta : avete il video di rita de crescenzo dove canta luce di elisa urgente per favore - flutterjoong : @LVNAES DIVE STA RITA DE CRESCENZO - PochoMimmi7 : @agostino_c4 Palese è uguale a rita de crescenzo -

Il Napoli continua a far registrare vittorie e otitime prestazioni, facendo sognare il terzo Scudetto ai tifosi. Tra questi c'è ancheDeche, sui social, annuncia: 'Sto preparando la canzone sul Napoli. Non mi copiate come sempre'. 'Mi metto sopra a un pullman, come accade nel film di Titanic, e faccio tutto il giro ...AncheDeha voluto tributare l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo. La nota tiktoker partenopea è volata a Roma dove oggi pomeriggio, nella chiesa degli Artisti, si sono tenuti i funerali dell'...1 di 10 - Maurizio Costanzo 2 di 10 - Maurizio Costanzo, Sandro Ciotti e Luciano De3 di ...Dalla Chiesa, Enrica Bonaccorti e Pippo Baudo 8 di 10 - Maurizio Costanzo insieme a Nadia ...

Rita De Crescenzo con la maschera di Osimhen: "Ecco cosa faccio se vince il Napoli" - VIDEO NapoliToday

Tra questi c'è anche Rita De Crescenzo che, sui social, annuncia: "Sto preparando la canzone sul Napoli. Non mi copiate come sempre". “Mi metto sopra a un pullman, come accade nel film di Titanic, e ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...