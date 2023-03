Risse e violenze, il questore di Napoli emette 16 daspo (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl questore di Napoli ha adottato 4 daspo, per periodi di uno e due anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani che, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Roma, disputatosi lo scorso 29 gennaio presso lo stadio “Maradona“, avevano scavalcato dal settore inferiore della curva “A” a quello superiore; pertanto erano stati denunciati per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive. Altri due daspo, della durata di uno e 4 anni, sono stati emessi nei confronti di due napoletani di 46 e 17 anni, padre e figlio, che, in occasione dell’incontro di calcio di Coppa Italia Napoli-Cremonese presso lo stadio “Maradona” dello scorso 17 gennaio, si erano resi responsabili di violenza nei confronti degli addetti ai controlli. Ancora, un altro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldiha adottato 4, per periodi di uno e due anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani che, in occasione dell’incontro di calcio-Roma, disputatosi lo scorso 29 gennaio presso lo stadio “Maradona“, avevano scavalcato dal settore inferiore della curva “A” a quello superiore; pertanto erano stati denunciati per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive. Altri due, della durata di uno e 4 anni, sono stati emessi nei confronti di due napoletani di 46 e 17 anni, padre e figlio, che, in occasione dell’incontro di calcio di Coppa Italia-Cremonese presso lo stadio “Maradona” dello scorso 17 gennaio, si erano resi responsabili di violenza nei confronti degli addetti ai controlli. Ancora, un altro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jean_pozzo : @HuffPostItalia Fumano marijuana, minacciano i professori, violenze di ogni genere filmate e postate online, risse,… - Egysto : Benvenuta #EllySchlein Ora si faccia un giro a #Milano per vedere i suoi amici #Sala e #Majorino come gestiscono l… - AndreaDiNunzio6 : @ChrisRicchiuti Spero che dopo quanto affermato dai pm, si può mettere un punto di fine su questa storia , perché n… - marcoranieri72 : RT @ClaudioClalup: @LeonardoLeona10 @floriesse @ManfrediPotenti La violenza fuori dalle scuole e nei luoghi di ritrovo dei giovani purtropp… - dolores20943592 : RT @riccardoweiss: @Carlo96446381 Le risse H24 dei minori Maghrebini invece sono pace e fratellanza per loro, così come gli stupri e violen… -