Rissa tra le fan dei Donnalisi e degli Incorvassi Interviene Giulia Salemi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) Qui si fa cronaca eh, no opinioni. Perché il livello di quanto stiamo per raccontare è basso assai. Ma restiamo sui fatti. Esistono delle fanbase dei concorrenti del Grande Fratello Vip e sono per altro molto potenti e livello social, tanto da far diventare i loro beniaminiinfluencer da milioni di follower (ripetiamo, se sia un bene o un male, non è questa la piazza per discettarne). Nello specifico parliamo dei, ovvero i fan di Antonella Fiordelisi ed Eodardo Donnamaria, e, ovvero in fan di Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi (loro stessi si definicono così). Ora uno potrebbe non conoscere nessuno dei quattro presunti vip nominati. E come biasimarlo? Comunque, il fatto è che questi due fanclub hanno delle rappresentanti, Alba e Carmela e che le due, poco prima dell’inizio della puntata ...