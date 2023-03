Rinviato voto Ue sullo stop alle auto diesel e benzina: le parole di Pichetto Fratin (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Coreper ha deciso di rinviare a data da destinarsi il voto previsto oggi, venerdì 3 marzo, sullo stop alla vendita di auto nuove diesel e benzina dal 2035. L’organo, che riunisce gli ambasciatori permanenti nell’Unione europea, aveva già Rinviato una prima volta il primo marzo. Lo fa sapere la presidenza svedese attraverso il suo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Coreper ha deciso di rinviare a data da destinarsi ilprevisto oggi, venerdì 3 marzo,alla vendita dinuovedal 2035. L’organo, che riunisce gli ambasciatori permanenti nell’Unione europea, aveva giàuna prima volta il primo marzo. Lo fa sapere la presidenza svedese attraverso il suo L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035. Un grande segnal… - LegaSalvini : Voto sul bando rinviato ? La strada è ancora lunga ma non ci svenderemo alla Cina. La Lega c’è. - ultimora_pol : Voto rinviato su Auto 2035, #Salvini: 'Ascoltata la voce di milioni di italiani. Abbiamo dimostrato di offrire argo… - Pedro69280970 : RT @AngeloCiocca: ? Un primo grande risultato! Il voto sullo stop ai motori #diesel e #benzina in Europa, rinviato a data da destinarsi. Av… - adrianopescaro1 : RT @matteosalvinimi: Rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035. Un grande segnale a… -