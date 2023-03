Rinviato il voto sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035, Salvini: “Grande segnale” (Di venerdì 3 marzo 2023) ROMA – “Rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035. Un Grande segnale arrivato anche grazie alla Lega: è stata ascoltata la voce di milioni di italiani, e il nostro governo ha dimostrato di offrire argomenti di buonsenso sui tavoli internazionali, a difesa della nostra storia e del nostro lavoro. La strada è ancora lunga ma non ci svenderemo alla Cina. La Lega c’è”. E’ quanto afferma sui suoi canali social il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, che è anche segretario federale della Lega. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 marzo 2023) ROMA – “a data da destinarsi ilin Europa suldal. Unarrivato anche grazie alla Lega: è stata ascoltata la voce di milioni di italiani, e il nostro governo ha dimostrato di offrire argomenti di buonsenso sui tavoli internazionali, a difesa della nostra storia e del nostro lavoro. La strada è ancora lunga ma non ci svenderemo alla Cina. La Lega c’è”. E’ quanto afferma sui suoi canali social il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo, che è anche segretario federale della Lega. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035. Un grande segnal… - AngeloCiocca : ? Un primo grande risultato! Il voto sullo stop ai motori #diesel e #benzina in Europa, rinviato a data da destinar… - LegaSalvini : Voto sul bando rinviato ? La strada è ancora lunga ma non ci svenderemo alla Cina. La Lega c’è. - ilPontormo : RT @matteosalvinimi: Rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035. Un grande segnale a… - lucabusi83 : RT @matteosalvinimi: Rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035. Un grande segnale a… -