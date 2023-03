Rinnovo Lozano | annuncio a sorpresa dell’ambasciatore messicano

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il futuro di Hirvingcon il Napoli è tutto da scrivere al termine della stagione. L’attaccantesta migliorando il suo stato di forma di settimana in settimana ed è diventato il titolare inamovibile per Luciano Spalletti. Dopo mesi di concorrenza con Matteo Politano, infatti, l’ex PSV Eindhoven si è preso il posto in attacco al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia per un tridente tutto corsa, tecnica e qualità. Il contratto dicon il Napoli scade a giugno 2024 e il suo futuro è ancora in bilico. La scorsa estate si è parlato del possibile addio e lo stesso si è fatto nel corso di questo inizio campionato. Hirvingdopo il gol contro la Cremonese" class="wp-image-779457" ...

...questioni rinnovi in casa Napoli 'Ad oggi c'è uno stallo con gli agenti di Zielinski e. Il ... Bastoni e Chalanoglu in procinto di rinnovare 'Ci sono ottime possibilità che ilsi ...... programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato , giornalista Rai: Altre questioni rinnovi in casa Napoli "Ad oggi c'è uno stallo con gli agenti di Zielinski e. ...... 'Vendiamo tutti A mio avviso partono zielu e. Oshimen discorso a parte Se arriva maxi offerta va via ma non escluderei unpolitico alla Bremer ' e poi: 'Dopo questo capolavoro fossi ...

Mattino – L’Ambasciatore García de Alba su Lozano: “Vi svelo una cosa” MondoNapoli

L'edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate dall'Ambasciatore del Messico in Italia Carlos Eugenio García de Alba ...Carlos Garcia de Alba, l'ambasciatore messicano in Italia, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino "Studiavo a Roma quando gli azzurri trionfavano con Diego, nasce da lì il legame poi rinsaldato dall ...