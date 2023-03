“Rimosso un carcinoma dal petto di Biden”: l’annuncio del medico della Casa Bianca (Di venerdì 3 marzo 2023) “Tutto il tessuto cancerogeno è stato Rimosso con successo. Non sono richiesti ulteriori trattamenti”. Kevin O’Connnor, medico di Joe Biden, ha annunciato di avere prelevato del tessuto cutaneo dal petto del presidente americano lo scorso 16 febbraio, nell’ambito dei controlli annuali. La biopsia ha rivelato che si trattava di un basalioma che, ha sottolineato il medico, non tende a diffondersi o a produrre metastasi come altri più pericolosi tipi di cancro alla pelle, ma potrebbe crescere di dimensioni, motivo per cui viene Rimosso. O’Connor ha inoltre riferito che la porzione del petto sulla quale è stata operata la rimozione è “guarita bene” e che il presidente continuerà i controlli regolari della cute come parte del suo piano sanitario di routine. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) “Tutto il tessuto cancerogeno è statocon successo. Non sono richiesti ulteriori trattamenti”. Kevin O’Connnor,di Joe, ha annunciato di avere prelevato del tessuto cutaneo daldel presidente americano lo scorso 16 febbraio, nell’ambito dei controlli annuali. La biopsia ha rivelato che si trattava di un basalioma che, ha sottolineato il, non tende a diffondersi o a produrre metastasi come altri più pericolosi tipi di cancro alla pelle, ma potrebbe crescere di dimensioni, motivo per cui viene. O’Connor ha inoltre riferito che la porzione delsulla quale è stata operata la rimozione è “guarita bene” e che il presidente continuerà i controlli regolaricute come parte del suo piano sanitario di routine. ...

