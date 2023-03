Ricorso Mourinho | linea dura della Roma | Serra oltre il suo ruolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? ESCLUSIVO: IL RICORSO DELLA #JUVE AL COLLEGIO ??? La prima pagina di giovedì 2 marzo ?? Parliamo di: #Juventus,… - CalcioNews24 : #Roma, linea difensiva dura contro la squalifica di #Mourinho - infoitsport : Mourinho, domani sarà discusso il ricorso per la squalifica: la Roma punta alla rimozione - infoitsport : Attesa per il il ricorso: la Roma si muove per ridurre la squalifica di Mourinho - infoitsport : Roma, ricorso contro la squalifica di Mourinho -

Arriverà solo domattina il giudizio della Corte Sportiva sul caso di. Ovvero, l'allenatore portoghese ancora per una notte potrà sperare di sedere in panchina domenica contro la Juventus, anche se i precedenti indirizzerebbero la sentenza verso la riduzione ...Dopo aver depositato intorno alle ore 16 di oggi ilper veder annullare completamente la squalifica di due giornate inflitta a Joséin seguito ai fatti di Cremonese - Roma , con lo Special One protagonista di una acceso diverbio con il ...Nel pomeriggio la Roma ha presentato ilcontro la squalifica di due giornate a José. Durante il match contro la Cremonese , il tecnico è stato espulso per una discussione con il quarto uomo Marco Serra . La squalifica è ...

Roma, depositato il ricorso contro la squalifica di Mourinho Agenzia ANSA

Quote Roma Juve: i bookies scelgono la favorita. E sul gol dell’ex di Dybala… Ecco i dettagli verso la 25esima giornata Verso Roma Juve di domenica all’Olimpico. Queste le quote del match. Un successo ...Sarà discusso domani, in una udienza fissata per le 11 davanti alla Corte sportiva di appello della Figc, il ricorso presentato dalla Roma ...