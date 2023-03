Ricorso Juve | la risposta del club | «Nessun risultato sportivo alterato»

(Di venerdì 3 marzo 2023), ilbianconero risponde alle accuse di alterazione del campionato: «» L’ANSA ha riportato alcuni elementi chiave delle 99 pagine dipresentato dallaal Collegio di Garanzia del CONI contro i 15 punti di penalizzazione. Si legge che «la Corte d’Appello federale ha utilizzato elementi probatori dell’inchiesta penale per creare in realtà un fatto illecito nuovo a carico dei deferiti», oltre al fatto che l’accusa mossa ai bianconeri di «alterazione del» è considerata «infondata e palesemente estranea ai capi di incolpazione». Ilbianconero spiega poi che le «plusvalenze da operazioni cosiddette incrociate comportano un ...

Certo è che dire 'la Juventus non andava condannata' perché così dice ilbianconero è al momento solo una speranza di chi quelha scritto. Ribaltare un verdetto negativo è peraltro l'...In sostanza, nella speranza che il Collegio, potendo giudicare solo su errori procedurali e non sul merito, accolga le tesi, ilsostiene che la corte ha formulato nuove accuse senza dare ...E' questo uno dei nove punti chiave nelle 99 pagine delpresentato dalla Juventus al Collegio di Garanzia dello Sport contro la penalizzazione di 15 punti per il processo plusvalenze, del ...

"Cambiate le accuse e le plusvalenze non alterano i risultati": i punti del ricorso Juve La Gazzetta dello Sport

La Corte federale di Appello ha utilizzato elementi probatori dell’inchiesta penale per creare in realtà un fatto illecito nuovo a carico dei deferiti ": è questo uno dei nove punti chiave nelle 99 ...In base al documento presentato dalla società bianconera: "Le plusvalenze non generano alterazione del risultato" ...